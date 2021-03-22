空軍2架F5E單座戰機22日下午3點許發生疑似擦撞意外，經國軍全力搜救，稍早尋獲羅尚樺中尉，但人無意識、緊急送醫搶救仍宣告不治，潘穎諄上尉仍在搜救中。根據中天新聞報導，因搜救現場晚間視線較不佳，國軍調集大批悍馬進駐失事區域，架設照明設備、海空軍狂打照明彈，另外還有6架直升機、1架P-3機、2軍艦繼續搜救。

中天新聞畫面。

台東4架F-5E戰機22日下午2時30分從空軍志航基地起飛，在屏東外海執行戰術訓練，不料下午3時06芬卻傳出其中2架戰機從屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處發生擦撞墜海。

黃志偉在晚間召開的記者會中表示，意外發生當時，戰機飛行高度為14000英呎採編隊飛行，編隊型態如4指，1號機3號機於內側前方，2號機4號機在外側後方，2號機與4號機接獲指令調整隊形時疑似發生空中碰撞。據同編組飛行員返航後指出，1號機3號機都有目視空中出現碎片及1座椅彈射，轉頭要確認飛機人員狀況時，事故戰機及座椅都已經墜入雲內無法確認。

但空軍強調，每位飛行員身上都有攜帶能發射定位的緊急求生無線電，事發當時在空中有短暫聽到求生無線電作動，但隨即失去訊號。

(中時新聞網)