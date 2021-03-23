此外，也在距離發現彈射椅的3.5公里處發現救生衣、機體殘骸。（謝佳潾攝）

目前搜救仍持續中，以港仔村為中心點分3大區進行搶救，最遠至台東藍田、南至鵝鑾鼻雷達站，同時不放棄岸際搜尋。（謝佳潾攝）

搜救人員不放棄岸際搜尋。（謝佳潾攝）

搜救人員不放棄岸際搜尋。（謝佳潾攝）

搜救人員不放棄岸際搜尋。（謝佳潾攝）

三軍聯訓基地指揮官張明德表示，案發至今共派遣293名兵力進行同步搜救。（謝佳潾攝）

空軍2架F5E戰鬥機22日墜毀旭海外海，造成中尉羅尚樺殉職、上尉潘穎諄失蹤，稍早軍方指出，當日晚間在九棚大沙漠岸際發現1只飛行靴，而23日凌晨分別再發現救生衣、機體殘骸；目前搜救仍持續中，以港仔村為中心點分3大方向進行搶救，最遠至台東南田、南至鵝鑾鼻雷達站，同時不放棄岸際搜尋。

軍方指出，22日晚間8點半，搜救人員在靠近九棚大沙漠的岸際發現一只鞋子，經空軍單位鑑定後，確定是左腳飛行靴，但為何人所有尚未知，而23日凌晨1點在距離發現彈射椅的直線3.5公里處發現救生衣，4點又發現機體殘骸。

三軍聯訓基地指揮官張明德表示，案發至今共派遣293名兵力進行同步搜救，而原是以戰鬥機落海地點、最後定位以及飛行員手機定位等做6公里範圍搜索，23日將距離各增加至9公里，盼能在最短時間尋獲潘教官。

他說，23日的搜救以港仔村為中心點，分為主要、次要路線，主要路線是北至旭海安檢所、南至鹿寮哨，南北縱長18公里，而次要則再往北至台東南田、南至鵝鑾鼻雷達站，此外還派遣陸戰隊兩棲偵搜中隊、航空特戰指揮部向西3公里進行九棚山區搜索，因此整體分為3大方向，即北區、南區與山區。

至於目前尋獲的飛行靴、救生衣、飛機殘骸屬於何人，張明德說，救生衣上面有編號，但全都要送空軍司令部或國防部鑑定。

此外，他強調，今日海象依舊不好，山區又屬於複雜地形，請搜救人員務必小心自身安全。

23日凌晨1點在距離發現彈射椅的3.5公里處發現救生衣，4點發現機體殘骸。(謝佳潾攝)

(中時 )