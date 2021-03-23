中國國務委員兼外長王毅23日表示，這幾天少數西方勢力紛紛對中國進行抹黑指責，他重砲抨擊「編個故事、造個謊言就能肆意干涉中國內政的時代早已一去不復返了」。對於歐盟最新對中國的制裁，王毅回應，任何單邊制裁都沒有國際法的依據，「建立在謊言基礎上的所謂制裁不能被接受，我認為各國都應該站出來反對」。

中新社報導，王毅23日在廣西桂林同俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談，他在中俄外長會晤後的聯合記者會上做出上述表示。王毅表示，正在舉行的聯合國人權理事會會議上，80多個國家以共同或單獨發言形式聲援和支持中國在新疆問題上的正當立場，這足以說明，公道自在人間，少數西方勢力的操弄根本代表不了國際社會。任爾東西南北風，我自巋然不動。這些倒行逆施根本阻擋不了中國前進的步伐，也無法扭轉歷史發展的潮流。

歐盟、美、英、加22日晚間以新疆問題為由制裁中國官員和機構。中國迅速回應，宣佈對歐盟嚴重損害中國主權利益等的10名人員和四個實體實施制裁。

對於西方多國的制裁措施，中國外交部副部長秦剛22日晚間連夜召見歐盟駐華代表團團長郁白，代表中國政府就幾小時前歐盟外長會作出單邊對華制裁決定，向歐方提出嚴正抗議和強烈譴責，並通報中方有關反制措施。

中國外交部網站刊登新聞稿，秦剛稱，「歐盟基於涉疆謊言和虛假資訊搞對華制裁，於實不符，於法無據，於理不合」。

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