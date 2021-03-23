2021智慧城市展今（23日）開展，光陽集團今年展出全新發表的Ionex 3.0，包括全新智慧電動機車、全新能源交換系統，同時展出與高雄捷運合作的智慧交通Ionex ATR，光陽機車董事長柯勝峯特別接待高雄市長陳其邁，並承諾高雄智慧城市發展上，KYMCO光陽一定會是重要的推手。

陳其邁除了在攤位親自體驗Ionex大型換電站的換電流程，同時也看到Ionex為東南亞獨角獸Grab打造的共享車輛，考察民間企業積極響應政府「新南向」政策的具體成果。

光陽表示，在這個5G及電動車大勢所趨的歷史轉折時代，打造智慧城市系統整合輸出路徑是台灣產業國際化的責無旁貸，也是讓全世界了解台灣軟硬實力的最好機會。資本運作為台灣5G/電動機車系統整合輸出插上了翅膀，讓台灣在東南亞這塊生機蓬勃的新場景，再次展翅飛上更高的未來。

台灣智慧城市產業聯盟（TSSA）明（24日）將在展場舉辦「智慧城市高峰論壇」，包括中華電信行動通信分公司總經理簡志誠發表《電動機車系統整合輸出案例分享》主題演講，金庫資本總經理丁學文發表《5G引領智慧城市全面躍進》主題演講，舉辦《新南向5G/電動機車國家隊整合模式探討》圓桌論壇。

(中時 )