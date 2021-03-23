國防部2017年間曾招標辦理「公館營區營舍整建統包工程」，由中華工程公司得標，未料中華工程前董座沈華養、前總經理沈慶光等人卻趁機夥同工程下包商，以提高清運、工程單價方式，虛增工程款，從中收取約4500萬元回扣，新北地檢署獲報後昨兵分8路搜索，訊後聲押沈華養、張姓會計，劉姓下游包商則以20萬元交保。

檢方指出，沈華養、沈慶光和張姓會計涉嫌虛增國防部營區營社整建工程款，期間夥同拆除、土方清運、連續壁及支撐等工程下包廠商，並以提高清運、工程單價方式虛增款項，從中收取4500萬元回扣，造成中華公司在該工程獲利減少逾5成。

檢方昨指揮法務部調查局新北市調查處搜索沈華養住所及相關廠商處所等，將沈華養、沈慶光等9人帶回偵訊，訊後檢方認為沈華養、張姓會計違反證券交易法特別背信罪、商業會計法等罪嫌，向法院聲押禁見，劉姓下游包商則以20萬元交保。

(中時 )