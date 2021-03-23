2021智慧城市展23日開展，資訊服務廠商凌群（2453）今年亦積極參與，基於人工智慧趨勢以及企業數位轉型需求，凌群表示，今年以自有研發成果結合國際大廠HPE微服務解決方案，並邀請日本、歐美合作夥伴與國內的新創業者一同參與，展出「人工智慧未來城」的整體樣貌。

凌群指出，今年展區亮點《人工智慧未來城》由智慧型服務機器人Ayuda領軍，透過智慧貨架、智慧醫療、智慧交通、智慧安防及5G等解決方案串連民生應用，藉由人工智慧加速實現後疫時代新常態的生活模式。

此外，為滿足企業數轉型的需求，凌群AI解決方案採用HPE技術，國內外合作夥伴也展出各式應用，展出內容包括如智慧貨架、智慧醫療、智慧交通、智慧安防、5G方案以及凌群自有研發產品。

以智慧貨架來說，凌群展與工研院合作，提供智慧貨架解決方案，整合凌群的金流技術，輕鬆建置無人商店，實現「拿了就走」的全新智慧零售模式。而智慧醫療部分，則是展出智慧病床解決方案，結合人工智慧與物聯網技術，將人體於病床上的動作量化並進行大數據分析，從而分析出每一次動作的類型、力道，轉換為動作提醒、活動紀錄等資訊。

另外，由凌群電腦與萬達通公司聯合開發的台北轉運站智慧售票系統，也提供民眾以手機完成購票、取票、退票、補票等事宜。在智慧安防部分，凌群VIAMaster AI人工智慧影像分析專家平台及GVD（天才視野）AI雲端運算VMS平台，則利用人工智慧即時影像分析，讓智慧城市更安全。

(工商 )