高雄「大港開唱」27、28日將恢復舉辦，原本蔡英文總統打算低調前往，不料，民進黨高市黨部竟發通告給高雄所有黨籍立委、議員，告知總統將於28日下午抵達大港開唱，就怕引起騷動，民進黨高市黨部已先收回通告。對此，國民黨立院黨團質疑，半年內三位年輕飛官接連發生悲劇，還有一名下落不明，總統怎麼還有心情去跑趴？

據了解，蔡英文總統預計28日下午3點將抵達大港開唱，原本規畫事前保密，當天突然現身給樂迷驚喜，沒想到，民進黨高雄市黨部大張旗鼓發出活動通告，還用紅字註明「總統當日行程，採事後發稿公開處理，中央黨部請大家配合事前不對外公開，協助保密，以維國安作為」。

民進黨高雄市黨部發出的活動通告，意外曝光蔡英文總統將於28日親自前往參加高雄大港開唱。（林宏聰攝）

「國民黨立院黨團」在臉書表示，半年內三位年輕飛官接連發生悲劇，其中二位不幸喪生，還有一名飛官下落不明，且去年F-5E失事的飛安報告至今還沒看到，不禁想問「總統大人」，「你不追究？怎麼還有心情去跑趴？」

針對大港開唱是國內少數高度政治化的演唱會，國民黨立院黨團指出，沒人對此否認，也沒人否認，是由民進黨拿了公帑超過五千萬打造出來的高雄次文化，民進黨高雄市黨部發通告要黨公職報名，陪蔡英文出席，且稱要保密給年輕人驚喜，因此，要問陳其邁市長，今年活動有沒有拿高雄市政府補助？如果有，為什麼可以變成是民進黨少數政治人物造勢的場合？高雄市的公帑是這樣花？

國民黨立院黨團也要問陳其邁，有空帶領黨公職參加大港開唱，沒空管好治安？「慶記之都」還猶言在耳，高雄所謂的光復後，空污改善了沒？工安意外暴增沒人管？就只因為市長想蹭網路聲量討好年輕人，想跟上「鮭魚之亂」刷一波存在感，其他不重要嗎？

國民黨立院黨團質疑，市長有空參加大港開唱，拍總統馬屁比把路鋪平重要，讓年輕人演唱會看到爽，卻沒空管空污、工安、治安，「這就是陳其邁的『當百里候的為官之道』，難怪施政滿意度全國倒數第二！不意外！」

(中時新聞網)