經濟部26日將進行電價費率審議會，立法委員鄭運鵬24日指出，台灣電價已經是世界最低，「有凍漲、就要緩跌」，厚植電價穩定基金，建議降民生、凍工業，政策性拉平民生與工業電價的差距。

經濟部長王美花24日赴立法院經濟委員會，針對「保護大潭藻礁生態系統、中油公司第三座液化天然氣接收站投資計畫應停止執行、研提新址及國內電廠燃氣機組、天然氣接收站之規劃與建置問題檢討」進行報告並接受委員質詢。

鄭運鵬回顧，2015年是近年電價降幅最大的一年，因為那幾年台電都有相當程度的超額盈餘，讓台電的電價穩定基金補了不少，但從2016年至今，這5年來只漲了一次，其他不是不調整，就是政策性穩定，這讓電價穩定基金從千億水準降至現在只剩下100億元，「電價穩定基金不太穩定，這就跟水庫沒水是一樣的」。

鄭運鵬反問，台電去年自結盈餘356億元，會有多少提撥至電價穩定基金呢？他說，過去5年經歷了美中貿易戰、政黨輪替等情況，電價連5凍是穩定經濟信心，肯定這種運用價格來控制成本以穩定軍心的政策，但現在美中貿易戰已進入尾聲、美國總統改選完之後，產業已經進行分工，在經過連5凍之後，認為現在是回補穩定基金的機會。

媒體預測電價將連六凍，但比較台電的電價及單位成本結構之後，鄭運鵬指出，台電在20年前就曾遭到質疑，用民生電價補貼工業電力，但時隔20年後，兩者的比值從0.71拉近至0.91，「雖然有契約用電等因素」但民生用電還是更高，讓外界還是有民生電價來補貼工業電價的疑慮。因此他建議，台灣電價已經是世界最低，「有凍漲、就要緩跌」，厚植電價穩定基金，建議降民生、凍工業，政策性拉平民生與工業電價的差距。

(工商 )