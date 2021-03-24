櫃買中心24日表示，凌陽創新科技（5236）於24日申請上櫃案，也是今（110）年第一家送件申請上櫃案，產業別是半導體業。

根據櫃買中心資料顯示，凌陽創新成立於2006年12月間，為上市IC設計公司凌陽科技轉投資事業，凌陽創新董事長也是凌陽科技董事長黃洲杰，主要經營業務是電腦周邊IC，送件時資本額為5億2,450萬元。

凌陽創新2020年財報業績，營收18億2,393萬元，稅前盈餘5億7,822萬元，稅後盈餘4億6,766萬元，每股盈餘（EPS）9.09元。

(工商 )