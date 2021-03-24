《商情》「CIP商品行情網」即日起新增上海SHFE不鏽鋼及紙漿報價 15:572021/03/24 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為滿足更多國內業者的需求，以及提供更豐富多元的參考資料，「CIP商品行情網」即日起推出"上海SHFE不鏽鋼各月期貨報價"，以及"上海SHFE紙漿各月期貨報價"。 讓業者能夠更即時掌握最新行情動態、未來市場走勢，另外，搭配走勢圖、相關新聞供參考，歡迎前往「CIP商品行情網」查詢。(商品行情網) 攜手KLOOK、KKday 高鐵全新「國旅聯票」開賣 《生醫股》首座機器人復健中心落腳桃園 承業醫營運添動能 (時報資訊) #商品行情 #IP #SHFE #不鏽鋼 #紙漿 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》憂需求疲軟 紐約棉花連5黑 10:002021/03/24 財經 《百貨股》瞄準兒童節商機 富邦媒momo拚買氣增3倍 13:072021/03/24 財經 玉山 邀大眾響應地球一小時 04:102021/03/24 金融．稅務 《商情》獲利了結 亞洲橡膠回跌 10:512021/03/24 財經 《塑膠股》PVC行情大好 華夏動能無虞 09:092021/03/24 財經 《商情》美元升逾二周高點 棉花電子盤跌勢擴大 11:422021/03/24 財經 《商情》LME金屬銅電子盤收跌 13:412021/03/24 財經 明倫新創基地啟用 柯文哲：三年後見成敗 19:292021/03/24 生活 證券市場影音學習教材 最新內容上架 14:262021/03/24 財經 《國際油價》美油亞洲電子盤微幅反彈 11:252021/03/24 財經 台灣高鐵攜兩旅遊預定平台 搶推國旅聯票 11:332021/03/24 財經 財經熱門新聞 台積電30年磨技術 張忠謀一句話 揭英特爾跨晶圓代工下場 - 財經 長榮卡船1秒損失10幾萬美元 內行曝船長下場 - 財經 英特爾對幹台積電 半導體分析師驚喊6字完了 - 財經 恐怖 台積電350億大逃殺嚇死散戶 用這1招還有救 - 財經 挽救特斯拉聲譽 馬斯克狂跪陸：最重要的夥伴 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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