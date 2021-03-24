根據Omdia收集的市場數據，1月份三星的小OLED出貨量在全球範圍內下降了9％，至4,500萬片，這證明了iPhone 12 mini銷量疲軟的原因。蘋果已將今年上半年iPhone 12系列的目標產量調整為7500萬部，比之前的目標下降了約20％，其中iPhone 12 mini的降幅最大。

一位業內消息人士對《韓國先驅報》表示，蘋果很可能為此補償三星不足的OLED面板購買目標。

一位不願透露姓名的業內人士說：「尚不確定蘋果是否會向三星顯示器公司支付罰款，但考慮到其合約歷史和iPhone 12 mini的銷售疲軟，蘋果公司很可能會向三星公司賠償。」

三星是iPhone 12 mini中使用的5.4英寸面板的唯一供應商，iPhone 12 mini是蘋果支持5G的iPhone 12系列的最小型手機。

如果預測結果是準確的，那蘋果恐第三次不得不賠償三星不足的OLED顯示器目標，因為蘋果曾多次承諾將向三星購買一定數量的面板。

蘋果在2019年向三星支付了約6.83億美元的訂單，並在2020年向三星支付了約9.5億美元，用於補償低於標準的OLED面板訂單。

三星仍然是全球領先的智慧手機顯示面板供應商，並且在過去幾年中為蘋果的iPhone提供了絕大多數的OLED面板。

(中時新聞網)