台南檢舉魔人蘇大媽蘇寶蘭近期將面臨入獄百天刑期，但她行為舉止非但沒有收斂，甚至在近日頻到首廟天壇挑釁信眾，廟方日前憤而貼出「永久禁足令」，天壇表示，蘇大媽近日跟拍、挑釁信眾，為維護信眾參拜品質，即起拒絕蘇大媽來廟裡擾亂。

這也是蘇大媽第6度遭廟宇貼出告示，列為不受歡迎的對象，在此之前，曾有台南開基玉皇宮、台南大天后宮、苗栗白沙屯拱天宮、安平開台天后宮、北極殿將她列為不歡迎對象。

以檢舉濫訴出名的蘇大媽從前年12月至去年4月間被控濫訴警員瀆職達6案，台南地檢署去年6月初起訴她6度辱警，台南地院去年10月判8個月徒刑，她不服上訴，台南高分院上周二審改判1年定讞，不得上訴。

入監在即，她卻不改作風，近日又在天壇挑釁到廟裡參拜的信眾，天壇無奈表示，蘇女多年前曾到天壇挑釁信眾，天壇為了維護讓民眾尋求神明庇護空間，一直未強硬採取「逐客令」，直到日前才發出公告，強調是維護信眾不被擾亂的權益。

(中時 )