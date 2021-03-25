受到變種新冠疫情升溫、擔憂經濟復甦受阻，美股周二大跌，台股周三也以大跌209點開出，不過，開盤後隨即拉高震盪，台股跟著美股下跌原本很正常，但是台積電(2330)卻大跌23元(571元)開出卻令人費解了。

消息面指出，因為Intel(英特爾)要做晶圓代工，雖然英特爾是可敬的強大對手，但英特爾在10奈米製程以下是受挫的，這部分還要交給台積電代工，所以用「英特爾要做晶圓代工」當作是台積電的重大利空，真的很無言；台積電周三出現3.8%的空缺口，就技術面而言，周三的空方缺口非常有可能就是「竭盡缺口」，換句話說，周三台積電自679元拉回的修正可望告一段落。

盤面觀察，雖然電子權值股被壓制，但中小型股反而有活力，面板族再度轉強，說明低基期的族群容易獲得市場派的青睞，另外，當航運股短線休息時，生技族群重新崛起，非電資金也在移轉搶短。(倫元投顧提供)

(時報資訊)