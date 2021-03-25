行政院今拍板通過組改法草案，將新設數位發展部，面對外界質疑數位發展部定義不清，且部分單位、人力由現行單位移撥，行政院政務委員郭耀煌今表示，數位發展部功能包括確保國家資通安全、促進數位經濟發展、加速國家數位轉型等三大方向，串聯起公私協力的資安國家隊，確保政府服務持續運作、保護政府及民間數位資產。

行政院今通過的組改法案，攸關組織效能、產業發展、國力提升、國家安全，邁向國家數位轉型、強化國家科技發展，以及提升後備戰力，其中數位發展部備受各界期盼已久，未來該部將會整合「電信、資訊、資安、網路與傳播」五大領域，統籌基礎建設、環境整備及資源運用等，並有擴增些許前瞻型任務，期待利用此次組織調整，加速促進國家數位轉型，並做好相關資通安全維護工作。

郭耀煌指出，數位發展部未來有三大定位，第一是籌設資通安全署、國家資通安全研究院，希望擴增政府資安團隊的能量與規模，保障國民安心使用資通服務、確保政府服務持續運作、保護政府及民間數位資產；同時，也要強化跨機關資安聯防及應變機制，掌握自主資安科技，提升早期偵知、預警機制，降低損害風險，希望扶植台灣資安產業，串起公私協力的資安國家隊。

促進數位經濟發展部分，聚焦在軟體產品與服務、系統整合與垂直運用等、電子商務與數位內容、智慧資料服務等，以目前生產毛額約新台幣6000億元、就業人口26萬，若對照台灣具優勢的硬體製造業，約2.7兆元規模、42萬就業人口，有所落差。

郭耀煌說，第三，加速國家數位轉型，數位發展部負責基礎建設、統籌資源規畫，像是人才培育、資料治理訂定相關標準，中央與地方共同合作落實國家數位轉型。

(中時 )