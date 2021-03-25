遠傳電信董事長徐旭東今日與總經理井琪聯袂出席「2021智慧城市展」遠傳展區，徐旭東秉持遠傳將心比心了解客戶需求、重視客戶體驗的精神，親自關心多項智慧城市與產業的創新應用，檢視遠傳發展「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）應用的成果。

徐旭東關心透過科技協助產業升級，在相關應用展區佇足許久，如「智慧門禁」，可利用AI輔助人臉辨識、體溫感控及口罩辨識，完善廠區及大樓出入管理；「智慧工安」利用AI雲端判斷廠區人員隨身安全配件並自動告警，降低工安風險；「電子圍籬」可設定重點區域警示，透過AI人形偵測實時監控，掌握廠區安全；「智慧工廠AR／MR」則透過影像辨識結合視覺分析，實現遠距廠房管理、產線備料引導、機台保養維修、新進人員訓練等。

遠傳與台北市政府合作的「廣慈高科技社宅」，透過BIM模型，3D立體呈現出屋內裝潢及智慧化裝置，可透過VR頭盔清楚觀看建案的設計，這套應用在疫情期間更能凸顯效益。遠傳也協助「廣慈高科技社宅」導入不同層次的能源管理系統，並結合先進ICT資通訊科技方案作為發展願景，為「遠傳大人物」的創新應用再添實績。

因經濟發展和極端氣候影響，台灣的夏季用電屢創高峰，遠傳此次展出的「能源管理系統（EMS）」，可協助政府、校園、住宅、大樓及廠房等建築監控用電量，搭配時間電價最佳化調整空調設備，讓用戶體驗一致的前提下達到最佳的節能目標。

遠傳子公司「旭天能源」此次展出「太陽光電發電系統」，從設計建置到智能維運監控，提供一站式的專業服務，兩套系統在能源議題受到高度關注的此時，成為展場中的焦點。

同樣受到矚目的還有遠傳IT部門開發的混合雲監控管理平台，因疫情帶動大量線上與遠距工作模式興起，驅使企業上雲及數位化的需求更急速增加，這套混合雲監控管理平台可協助企業上雲的同時更容易進行多雲的管理，搭配遠傳子公司「數聯資安」的服務，可為企業提供全方位的資安整合防護。

此外，在今日的「全球電信商智慧城市」論壇中，遠傳電信企業暨國際事業群協理梁翔渝也以遠傳的智慧停車系統為主題，向全球的電信商夥伴分享遠傳協助多個地方政府導入的智慧停車服務系統，只要設置「地磁偵測器」便能感應車格狀態，以NB-IoT回傳至地磁管理系統，系統會傳送資訊至公單位的停車管理系統。

地方政府將車格資訊即時投放至現有的CMS系統提供導引服務，民眾便可透過現有的APP，即時查詢車位並導航到目標車格，幅提升停車管理效能，同時緩解交通壅塞、怠速造成的空污等問題，成為今日論壇中的一大亮點。

(中時 )