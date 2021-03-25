高雄榮總醫院挺小農，不甩太旺魔咒，霸氣購入500箱鳳梨做公益。（柯宗緯翻攝）

近來我國鳳梨產銷困難，引發全台各地「吃鳳梨挺農民」的行動，高雄榮民總醫院長林曜祥25日帶領高榮長官力挺小農，並向高雄市農業局及屏東縣農業局購買約500箱鳳梨。打趣的是，雖然坊間流傳，許多醫療人員畏懼吃鳳梨，怕「旺」病人不斷湧入，但院方無懼魔咒，以實質的行動訂購鳳梨力挺農民。

高雄市農業局副局長鄭清福、屏東縣政府農業處處長鄭永裕以及鳥松區農會陳美秋總幹事陳美秋，今日親自把農民自產的鳳梨送至高榮，並很感謝高榮的行動支持。

另外，屏東小農洪銘聰聽到高榮舉辦挺小農活動，深受感動再以個人名義捐贈100箱鳳梨分享給醫院同仁。他表示，因為家屬曾在高榮受到良好的照護，藉此機會感謝本院的用心醫療照護。

林曜祥表示，鳳梨本身營養價值高，營養部展示 3 道鳳梨料理，包含鳳梨彩椒牛肉片、鳳梨蝦仁炒飯及涼拌鳳梨木耳。營養部主任王雅君任表示，鳳梨是夏天季節適合入菜的食材，本身帶有酸甜滋味，在製作料理時不需其他香料佐伴，就能帶出料理的香甜好滋味，加上鳳梨擁有豐富含量高的纖維素，能促進腸胃蠕動以及消化，更能幫助改善便祕。

高榮在疫情期間，獲得許多民間企業的加油打氣，現在以行動支持小農，不讓他們的辛勞白費，這次協助高雄以及屏東的在地小農產品，呼應院方經營「總歸愛心」的理念精神，不僅在醫療上的服務，也樂於幫助在地農民，在社會責任上盡一份心力。

(中時 )