台中市中山國中、新北市二重國中今天(25日)交手成為關鍵晉級戰役，中山在兩任投手江庭毅5局、陳柏翰2局聯手把關下，以2比0險勝，在國中聯賽硬式組搶下二連勝。

中山、二重、三民、光明預賽抽在同組，4隊取2隊晉級，堪稱是死亡之組，中山、二重首戰都勝出，今天正面對決，雙方演出投手戰，中山2局下率先突破二重先發投手蕭齊，1出局後利用保送、觸身球加上盜壘進佔得點圈，再靠捕逸拿分，取得2分領先。

二重以蕭齊、許嘉聖、黃仲翔各投2局應戰，三投僅被敲出1安打，牛棚未再失分，黃仲翔還飆出個人新高143公里球速，不過打線卻無法突破中山投手群，中山先發投手江庭毅以38球登板5局被敲出4安打沒有失分，球速超過130公里，陳柏翰接手最後兩局也無失分，上演完封秀。

江庭毅昨天首戰對三民投2局，今天只能投5局，中山總教練藍文權表示，他投球近況不錯，也希望讓國二的他多磨練，「他今天球數用得不多，都有在設定範圍內，他是我們的主戰捕手，關鍵時才會用到他。」

江庭毅國小曾是U12國手，除了直球外，球種包括滑球、變速球，去年底曾紀恩盃曾先發過，平時登板機會不多，他說，昨天晚上才知道先發投球，心情很亢奮，教練提醒不要投太甜的球，特別注意二重第四棒打者(黃仲翔)，一球球來，動作做好。

中山今年在立德盃輸給二重，硬式聯賽扳回一城，藍文權說，二重投打有一定實力，這組各隊實力好，每場最好都贏才能拿下來，明天仍要盡力去打。

落敗的二重，明天對三民則面臨背水一戰，總教練邱耀宇表示，今天殘壘多，得點圈有人打不回來，回去要檢討，明天一定要全力搶勝。

中市中山以2比0險勝新北二重。（學生棒聯提供）

(中時 )