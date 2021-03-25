東元經營權主導權父子之爭愈演愈烈，103歲高齡的「東元阿嬤」林明穱發出親筆信，力挺孫子黃育仁挑戰大位，並要女婿黃茂雄「放手給懂得技術的下一代」、「好好對待他的太太」。

以下為林明穱公開信全文：

看到最近的新聞，有在討論我們的家庭和不和諧，是不是父慈子孝？其實，從古至今，若不是有什麼難解的原因，有誰不希望家庭和諧？又有誰不希望父慈子孝？我的女兒和我的外孫黃育仁，長年以來，都很盡力的在維繫家庭和諧，也很期盼父慈子孝。為了獲得父親的認同，育仁從小到大，都按照父親的規劃，努力扮演好每個角色。我女兒則專注於自己的音樂事業，也做好賢內助角色。一直以來，女兒和外孫對我都很孝順謙恭有禮，也非常盡力在保護這個家。作為東元的創始股東家族，我把家族的股份交給我的女兒，我們也把東元的主導權交到女婿黃茂雄的手上，但這些年來，這些股權的運用，我都無從得知。現在女婿黃茂雄雖講是退休，但猶原在董事會，與他的代理人指揮大局。我的哥哥偕林波士自東元退休後，完全退出董事會，把當時的東元交給年輕人發揮。我希望女婿黃茂雄，也能用同樣的智慧，真正將東元放手給年輕懂技術的下一代，接下來能夠全心全意照顧我失智的女兒，對家庭負起責任，做好丈夫的角色，好好對待他的太太。衷心希望東元在這個世紀，能給謙卑有禮、懂得檢討反省進步的年輕人，一個帶領東元繼續前進的機會，希望真心愛東元的新朋友、老朋友、大股東、小股東，也能支持我的推薦，感謝。

(工商 )