1架烏拉圭空軍的貝爾212直升機(Bell 212)，在運送新冠疫苗的飛行過程中，直升機發生機械故障，飛行員不得不緊急迫降，雖然3名機組人員悻存，但直升機機迫降之後機身受損，引發大火，上千劑的輝瑞疫苗都被燒毀。

戰機世界(FighterJets World)報導，這架直升機在起飛後不久，墜毀在該國東部的羅沙州(state of Rocha)，3名機組人員被送往當地醫院，幸而傷勢不嚴重。

烏拉圭國防部報告說，事故是由「機械故障」造成的，並引發機體大火，所運輸貨物的全部損失。

直升機帶著2個冷藏箱，每箱裝有975劑疫苗，因此一共有1950劑，這些疫苗的施打對向是80歲以上的長者

這架直升機是烏拉圭取得的第3批輝瑞疫苗一部分，烏拉圭在1月份購得200萬劑疫苗。

貝爾212直升機是休伊(Huey)直升機的雙引擎版本，因此又稱為「雙休伊」(Twin Huey)，美國海軍也操作這一型，稱為UH-1N。

(中時新聞網)