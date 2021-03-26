中國駐捷克大使館發言人26日稱，就捷克工貿部25日表示，捷方將在杜科瓦尼核電站新機組專案招標，排除中國企業一案指出，中方注意到有關消息，對捷方將在有關項目招標中把中國企業排除在外，表示嚴重關切和堅決反對。

必須指出，捷方這一做法嚴重背離公平競爭原則，嚴重違反國際經貿規則，嚴重損害中國企業合法權益。

使館表示，中方敦促捷方糾正錯誤做法，恪守市場經濟和公平競爭原則，切實為中國企業在捷克正常投資經營提供開放、公平、透明、非歧視的營商環境，為中捷互利共贏合作創造必要條件。

據了解，中國廣核集團（CGN）與法國、南韓、美國、俄羅斯等國企業，競標工程款高達數十億美元、發電量約120萬千瓦（MW）的捷克數十年來最大核能發電廠投資案。但早在今年1月28日，捷克政黨領袖便以國家安全為由，拒絕中企參與此一核電廠招標案。

當時中國駐布拉格大使館已對此出嚴正抗議。

在官網表示：「中方注意到有關報導，對捷克政府擬在有關項目招標中排除中國企業表示嚴重關切」、「中方堅決反對捷方泛化國家安全概念，對中國企業進入捷克市場人為設置障礙。這一作法背離公平競爭原則，違反國際經貿規則，破壞正常市場秩序，損害中國企業合法權益」。

「中方敦促捷方切實恪守市場經濟和公平競爭原則，為中國企業在捷正常投資經營提供開放、公平、透明、非歧視的營商環境。」

(中時 )