愛普(6531)轉型有成，去年每股賺11元，展望今年，IoT、AI事業部，分別打雲計算市場和邊緣運算市場，成長趨勢確立，今股價開高走高，攻上漲停價872元。

愛普去年第四季營收10.1億、季增加22%、年減少1%，單季毛利率39%，營業利益2.53億、季增加73%、年增加達430%，單季稅後淨利5.7億，季增加358%、年增加945%，單季每股獲利為7.79元，若排除處分力晶日本子公司利益4.28億元，則稅後淨利2.3億、每股獲利為3.1元。

愛普2020年營收35.4億、年增加4%，毛利率29%受惠營運策略調整和客製化記憶體產品增加，費用率維持在14%，營業利益為5.1億，順利由虧轉盈，歸母稅後淨利8.1億，每股獲利為11元。

愛普有鑑於標準化產品業務拉低毛利利、沖淡客製化能力優勢，目前是主要是在做原來力晶做的業務，還沒有完全退出，但會逐漸淡出，現在營收佔比小於5%，愛普在近兩年積極轉型，淡出標準化產品，發展高毛利產品及IP業務，重新劃分事業群為AI事業部和IoT事業部，分別打雲計算市場和邊緣運算市場。

愛普IoT RAM具有高毛利、市場快速成長、規格客製化，以及產品週期長的優勢，愛普過去兩年成長近4倍，反應IoT軟體長期成長趨勢。至於AI事業，初期是收NRE/IP授權金，量產後收取IP使用費，提供給客戶DRAM介面、設計IP、設計流程，提供客戶高速DRAM的設計以及使用方法，AI事業部目前占營收約10%，長期來看IP授權金會隨客戶出貨量成長。

愛普目前看到IoT上半年需求強勁，下半年審慎樂觀，有不確定性來自對半導體產業極度緊缺，可能會造成供應鏈資訊混亂、斷鏈的風險；至於AI，則預期下半年VHM(Versatile Heterogeneous Memory)至少有一個客戶會進入量產，成效開始浮現。

面對晶圓產能緊張，愛普則是跟晶圓廠做長期策略性合作，盡量縮短供應鏈，以KGD供應為主，沒有封裝，另外，愛普晶圓合作廠是同一個，標準型產品漲價時面對供給壓力，成本上壓力會反映在產品價格上，基本上是反映成本為主。

(時報資訊)