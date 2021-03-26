新北市一位何姓越南籍女子去年12月在護理之家員工宿舍內產下一男嬰，但男嬰在馬桶產下後立即死亡，何女見狀疑似過於驚嚇，竟將死嬰包在塑膠袋內，丟擲在宿舍外垃圾桶，但又於心不忍將死嬰撿回，放置在紙箱內，隨後藏放在宿舍旁倉庫貨架，並用雜物掩蓋。直到何女因下體不明出血就診檢查，醫院察覺有異報警通知，才揭穿何女棄嬰一事。新北地檢署近日依遺棄屍體罪嫌起訴何女。

何女在三峽某護理之家工作，去年12月1日晚間10時許在廁所生下男嬰，但男嬰落地時就已無呼吸心跳，何女遂將死嬰丟在垃圾桶內，但隔日上午又將死嬰撿回放置在紙箱，藏放在宿舍旁貨架，未料何女生產後下體不明出血就醫，醫護人員發現何女胎盤、臍帶疑似有扭掉的痕跡，察覺有異，通報員警處理。

何女問訊時說詞反復，不願承認生産小孩，但經員警突破心牆後，供稱死嬰在公司宿舍廁所生下後，用塑膠袋包裝，將其丟棄於該宿舍，隨後警方搜索倉庫上貨架便發現已經明顯僵硬死亡的男嬰，並依遺棄致死罪嫌將何女移送新北地檢署。

新北地檢近日偵結，發現男嬰出生後是因呼吸衰竭致死，難認死因與何女有關，予以不起訴處分，但何女將死嬰丟棄垃圾桶內、放置在鐵架上，非按照習俗埋葬，認定何女涉犯遺棄屍體罪嫌，提起公訴。

(中時 )