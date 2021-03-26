世界銀行公布東亞和太平洋經濟體的最新預測報告顯示，中國2021年將引領東亞和太平洋地區的經濟復甦，但許多國家的經濟增速將低於平均水平。

信報引述世界銀行表示，2021年中國經濟將從2020年的增長2.3％，加速至增長8.1％，並助區內經濟擴張7.4％，高於2020年的增長1.2％。若不計入中國，東亞和太平洋地區2021年經濟將僅增長4.4％，雖較2020年的收縮3.7％有明顯改善，但仍低於長期均值。

世銀指出，個別民族國家的經濟增長將取決於防疫情況、利用國際貿易復甦的能力，以及政府提供財政和貨幣支持的能力。成功的疫苗接種和及早控制住疫情，以及重大的政策改革和新技術的普及，都可能導致增長情況好於預期。

然而，若防疫進度緩慢，則可能導致經濟活動遜於預期，增加更容易傳染的、更致命且對現有疫苗有抗藥性的新變種病毒出現的風險。

(工商 )