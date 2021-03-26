26日，國際貨幣基金（IMF）大幅度調高，韓國2021年經濟成長率(GDP)。理由是科技產品出口強勁，以及韓國財政最近的抗疫紓困政策。

IMF預測，2021年韓國GDP，從元月時估計的3.1％，上調至3.6％。IMF解釋，韓國景氣為何得以在2021年就可恢復，因為除了出口暢旺外，當地政府最近又撥預算，砸下15兆韓元約130億美元來金援各產業。

至於，經濟合作暨發展組織(OECD)與韓國銀行（BOK）的預估值，都比IMF這次來得要低。

OECD先前預估韓國2021年GDP將增3.3％，而BOK的預測值更保守為3％。

2020疫情爆發那一年，韓國經濟衰退1％。同時，這也是自1997至1998年亞洲金融風暴以來，GDP第一次出現負成長。但與全球大多數其它已開發國家相比，韓國算是衰退很小的。

2021年韓國仗著晶片與汽車強勁出口，景氣也正在復甦軌道上。因為佔韓國經濟成長過半命脈的出口，2月年增9.5％，並連四個月都是增加現象。

但是，服務產業受到新冠疫情嚴重打擊，使得韓國內需與就業市場仍然疲弱。

所以IMF建議韓國，持續維持擴張性財政與寬鬆貨幣原則，以助經濟成長一臂之力。不過，有些國際專家學者認為，BOK還可進一步實施寬鬆政策，藉此除了支撐景氣復甦外，也可使通貨膨脹率更接近目標值。

同時，IMF也預測，2021韓國通膨率可望增加1.2％。而2020年受到新冠病毒影響下，才小增0.5％。不過，BOK對2021年通膨預估值為1.3％。

不過，IMF對於韓國家庭負債額度過高表示擔憂，建議若債務還是快速增加的話，可能要利用政策利率來調整。

IMF還是強調，經濟未來不確定性仍然很高，因為要取決於疫情發展。全球新冠疫情擴散與疫苗接種率無法提升，是經濟主要下行風險。至於上行風險則是，新冠病毒被抑制與外部需求速回歸至正常。

(時報資訊)