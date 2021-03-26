雅維·茉芮宣傳照中僅用長髮遮住胸部。（獨一無二娛樂文化提供）

雅維·茉芮日前釋出一組由好友黃一峯與時尚達人Judy Chou全新打造的宣傳照，其中一張僅有長髮遮住酥胸，連老公董事長樂團吉他手白董都直誇「性感」、「時尚」；雅維本月31日將在台北LEGACY舉辦出道首場售票演唱會，近日卯足全力彩排、健身，並以長跑鍛練肺活量，對於演唱會她既緊張又期待分。

新造型以「反璞歸真」為主題，呈現專輯《雅維的夢》回歸母語的初衷，並以「大地之母」意象，符合雅維為人母的形象，並延續呼應雅維第一張金曲獎專輯《斯瓦細格》專輯封面。原本拍攝有貼new bra，但因為會穿幫拍起來不好看，於是攝影師要求上身全裸，當下雅維與老公白董對看一眼，他非常尊重專業的說：「我OK！妳先拍。」果真一點都難不倒專業模特兒出身的雅維·茉芮，於是非常放心也安心的拍出很棒的照片，她笑說以前走秀的後台「更清涼」，白董幽默說：「我是以專輯製作人來監督，不是以老公立場來盯場，大家不誤會喔！」

原本在職場中一直工作的不開心的雅維，甚至有些厭世、想盡辦法逃避現實，於是毅然決然的辭職，轉職作一個窮開心的詞曲創作歌手，她很感謝老公一路以來的支持，讓她開始深入接觸部落文化，甚至重返校園學習，她認為歌曲就像一章章美麗的詩篇，可以作泰雅語創作就如同作夢一般，給了自己一個夢想，期許自己能夠繼續創作母語歌曲，把心中有深度有層次的作品傳遞給大眾，渴望所有的人進而愛上我的泰雅。

(中時 )