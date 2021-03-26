陳吉仲剛慰問完大火救難人員 阿里山達邦公路又燒 14:562021/03/26 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣達邦公路第一個明隧道上邊坡今天下午又起火。（翻攝自阿里山鄒族部落道路資訊臉書／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣達邦公路第一個明隧道上邊坡今天下午又起火。（翻攝自阿里山鄒族部落道路資訊臉書／張亦惠嘉縣傳真） 嘉義縣達邦公路第一個明隧道上邊坡今天下午又起火。（翻攝自阿里山鄒族部落道路資訊臉書／張亦惠嘉縣傳真） 農委會主委陳吉仲上午剛到林務局嘉義林管處慰勞上周阿里山森林火災救難人員，下午達邦公路、縣道169線第一個明隧道處，今天下午1點多發生火警，目前可見明火，但因燃燒處接近公路，嘉義林管處、嘉義縣消防局已派員前往滅火。目前達邦公路仍可正常行駛。 陳吉仲將參加興大藻礁論壇 潘忠政未受邀 雲林縣優秀青年30人獲表揚 林內鄉義峰高中2教師入列 (中時 ) #陳吉仲 #嘉義林管處 #阿里山大火 #達邦公路 #阿里山 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 會談環團？ 陳吉仲：下周二討論藻礁議題 12:012021/03/26 政治 新疆棉之亂藝人雪崩式表態 媒體人想起特斯拉：大陸這招很厲害 08:592021/03/26 政治 吳釗燮喊 盼跟對岸有機會協商 04:102021/03/25 政治要聞 勞資爭議增 嘉義縣市設調解中心 04:102021/03/26 地方新聞 陳瑩嗆問陳玉珍「是男是女」 網傻眼：民進黨婦女部主任水準就這樣 09:442021/03/26 政治 永慶經紀人吳偉弘在每次房屋買賣中，窺見許多人生的動人故事 16:282021/03/25 財經 百達翡麗×金生儀東區擴店 40只金鷹表展難得一見 04:102021/03/26 時尚消費 台南佳里情殺案陳婦身中5刀 右肩鎖骨大動脈遭切斷成致命傷 19:192021/03/25 社會 樹林農會選舉爆賄選 前立委廖本煙50萬元交保 09:282021/03/26 社會 爭取室內設計技師納入國考 設計師鐵馬環島連署到新北 13:322021/03/26 寶島 張上淳打完畏寒 吃普拿疼退燒 04:102021/03/25 焦點要聞 社會熱門新聞 大貨車誤闖機慢車道 騎士驚嚇：大怪物出沒 - 社會 砸65萬娶到落跑妻 新娘厭世臉爆紅 婚紗照曝光是正妹 - 社會 加拿大男拒繳30萬居檢罰款 見查封保時捷秒付清 - 社會 涉嫌散布桃園醫院封院假訊息 5民眾遭送辦 - 社會 19歲男才領照秒撞爛500萬保時捷 爸苦笑：車壞了哈哈 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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