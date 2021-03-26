嘉義縣達邦公路第一個明隧道上邊坡今天下午又起火。（翻攝自阿里山鄒族部落道路資訊臉書／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣達邦公路第一個明隧道上邊坡今天下午又起火。（翻攝自阿里山鄒族部落道路資訊臉書／張亦惠嘉縣傳真）

農委會主委陳吉仲上午剛到林務局嘉義林管處慰勞上周阿里山森林火災救難人員，下午達邦公路、縣道169線第一個明隧道處，今天下午1點多發生火警，目前可見明火，但因燃燒處接近公路，嘉義林管處、嘉義縣消防局已派員前往滅火。目前達邦公路仍可正常行駛。

(中時 )