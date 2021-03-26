25日晚間美股先跌後回漲，港股五日累跌逾千五點後，26日反彈逾四百點，一舉重上兩萬八關卡及100天線之上。

香港信報報導，恒指26日高開144點，即返100天線（約27,964點）及兩萬八，甫開盤漲幅收窄至114點，見28,014點全日低點，之後重展漲勢，中午漲318點。恒指午後曾漲515點，見28,415點全日高，尾後漲幅略為收窄。

恒指收報28,336點，漲436點，漲幅為1.57％。大市成交額為1,839.04億港元。國企指數報10,966，漲221點，漲幅為2.1％。恒生科指漲2.3％，報8,129點。

個股方面，騰訊漲2.3％，報620港元，成交居首達151.91億港元。成交第二大是小米，漲6.3％，報25.4港元。碧桂園漲8.1％，報9.73港元，為表現最好藍籌。瑞聲績後遭高盛維持「沽售」評級，收挫3.2％，為表現最差藍籌。

(工商 )