靜宜「校園徵才博覽會」邀請超過70家國內外金融、科技、餐飲等領域知名企業走入校園，學生現場面試，畢業直接就業！（陳世宗攝）

參與靜宜「校園徵才博覽會」的企業也國際攬才，鎖定靜宜外籍學生，期待注入跨國新血。（陳世宗攝）

靜宜設立「職輔微學分課程」、「大四生特色履歷」輔導，讓學生儲備就業競爭力，降低學用及勞雇期望落差。（陳世宗攝）

靜宜首創「菁英人才就業培力」計畫，主動推薦徵才企業，強化就業鏈結，在教育部青年發展署「大專校院職涯輔導成果評選」中，連續多年榮獲佳績！（陳世宗攝）

靜宜大學「校園徵才博覽會」邀請超過70家國內外金融、科技、餐飲等領域知名企業走入校園，學生現場面試，畢業直接就業！多家企業國際攬才，鎖定靜宜外籍學生，期待注入跨國新血。

勞動部勞動力發展署中彰投分署副分署長阮啟釧，感謝靜宜大學長期支持分署的計畫及相關活動！為協助青年職涯探索、瞭解就業市場及所需職能，分署在一中街附近設立「青年職涯發展中心」，並推動「青年校園顧問團」；藉由交流，傳達青年的想法與需求，也期待校園種子，協助將職業訓練、就業及創業、職涯準備等服務措施推廣至校園。

中市勞工局代理局長羅群穆指出，靜宜大學在台中深耕已久，致力於產官學合作，畢業校友在各領域表現傑出！為協助青年提升就業競爭力，該局與靜宜及各大學合作職涯探索、職場導航、認識產業等活動，也推出「促青三箭」，包括主題式徵才、職涯金攻略、就業金安薪，期望協助青年成功就業。

「校園徵才」能創造產學雙贏，對邁入職場的學生是很大幫助，能提前瞭解企業、掌握徵才需求、瞭解職場現況！佐登妮絲集團董事長陳正雄勉勵學子，凡事「想得遠、想得深、想得細」；勇於嘗試，並具備執行力及意志力，就業之路就能更順利！

靜宜大學職產長魏清圳說，今年參與校園徵才的企業中，有超過九成，近3年內曾聘用靜宜畢業生，且滿意度非常高。學生透過校園徵才可瞭解職缺、縮短求職等待期；在校生與國際學生能瞭解就業趨勢。

靜宜副職產長張愛卿說，該校首創「菁英人才就業培力」計畫，出版《靜宜新秀》刊物，主動推薦徵才企業，強化就業鏈結；並設立「大四生特色履歷」輔導、「職輔微學分課程」等，讓學生儲備就業競爭力，降低學用及勞雇期望落差，在教育部青年發展署「大專校院職涯輔導成果評選」中，連續多年榮獲佳績！

(中時 )