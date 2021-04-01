促進區域創新與農業再生，修平科技大學針對台灣農業面臨的缺工、產銷與人力等問題，整合鄰近大學共同建置「農業創生系統」，透過多面向提出解決農業問題策略，謀求走出困境的方法，奪下《遠見雜誌》第二屆大學社會責任獎「在地共融組」首獎。

這項評比是《遠見》借鏡教育部推動的「大學社會責任實踐計畫」，不以學校作為單位，而是選擇「優良USR方案」，避免整體性量化指標所做的評鑑，依此降低地域、學校屬性等差異性影響，今年共有142件方案報名、角逐5大獎項。

奪下在地共融組首獎的「農業創生系統」為具有有LBS（Location Based Services）功能的系統，校方指出，特別整合校內行銷與流通管理、電機工程、工業管理等跨領域專業，透過學生服務學習課程的設計，讓學生能根據農民提出的人力需求、換工條件，參與栽種南瓜或青菜等農作體驗。

校方強調，學校與農民組成夥伴關係，透過系統設置產銷消平台、輔導農業在地就業創業等功能，幫助農民直接銷售、減少中間商的剝削，不但可提升農民收益、也穩定菜價與食安問題。

修平科大校長陳建勝表示，農業地方創生系統的內容包括協助商品開發、建立品牌與規畫深度遊程等，藉由擴大虛實整合的行銷方式、把農貨帶進都市，解決產銷失衡問題。另方面也持續發掘在地人文特色與資源、將人帶到地方，解決農業區知名度低的問題。

陳建勝舉例，學校以「甲安埔六級產業加值計畫」為主題，協助缺乏經費與整合的外埔地區地方創生計畫申請，成功吸引人才回流。

(中時 )