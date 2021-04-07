立法院教育及文化委員會今天召開《私立高級中等以上學校退場條例》草案公聽會，教育部提出報告指出，111學年起，大專院校新生數首度低於20萬人，117學年更將減為16.2萬人，較101學年減少11.6萬人，減幅高達4成，許多私立學校將面臨退場。

教育部次長劉孟奇表示，在少子化下，私校因為招生人數未達預期目標，部分學校未按現行法規進行招生，甚至未依原先課程規畫，出現併班上課、學分抵免及師資結構不符法規等問題，或為降低經營成本，而不投入經費更新教學設備，影響整體辦學品質。

劉孟奇說，私校在現行法規架構下，應利用現有資源重新定位發展目標，思考校務經營的轉型。若未能及早改變經營型態，則可能因為生源減少影響財務，造成校地閒置、教職員工失業或轉職、教師授課時數減少、學生併班上課等具有急迫性的問題，並有退場的必要。

對此，教育部提出《私立高級中等以上學校退場條例》草案，對於辦學不佳被列為專案輔導的學校，教育部將公布名單，必要時並進行財務監控。譬如，學校辦理100萬元以上採購及融資應報經主管機關同意，並應撙節董事會經費支出。

依《私立高級中等以上學校退場條例》草案第24條，專案輔導學校所屬學校法人，可於3年改善期間內申請改制、與其他學校法人或學校合併、改辦其他教育、文化或社會福利事業；於3年內期滿未完成，應由主管機關命其停止全部招生、停辦、重組董事會及辦理法人解散清算等事宜。

劉孟奇說，專案輔導學校輔導改善期限於公告之日起算3年，屆期未改善，主管機關應命其停止全部超生，並於停止全部招生之當年度結束時停辦。

學校法人解散清算後，剩餘的係產如何處理？教育部說，依照條例草案，私立學校屬於「公益性質法人」，學校法人解散清算後的剩餘財產不得回歸董事，確保其公共性，以杜絕私校變賣土地及惡性倒閉的情形。

(中時 )