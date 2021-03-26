投資人在歐洲疫情升高的擔憂與美國經濟強勁復甦的前景之間取得平衡，由大宗商品類股走強帶動，周五歐洲股市上漲。

目前泛歐STOXX 600指數勁揚0.8%，創下一周來新高，並可望連續第4周收高。

本周大部分時間，歐洲股市的氣氛都因歐元區重啟封鎖與疫苖接種進度緩慢而受到打壓，但美國由龐大激勵措施驅動的經濟復甦可望提振全球成長前景，這樣的樂觀情緒也為歐洲股市帶來支撐。

受惠於大宗商品價格上漲，礦業與油氣股早盤分別上漲2.1%和1.8%，在歐洲股市中表現最佳。

在倫敦股市掛牌的銅礦公司哈薩克礦業（Kaz Minerals）漲2.9%，因該公司收到Nova Resources高達40.2億英鎊（相當於55.3億美元）的最終出價。

英國保險公司Aviva上漲2.1%，該公司宣布以25億歐元（相當於29.4億美元）現金，將旗下波蘭業務賣給德國安聯集團（Allianz）。安聯上漲1.3%。

H&M與愛迪達從中國社群媒體的新疆棉獵巫風暴中回神，早盤股價分別漲0.35%與0.23%。

在主要個別市場方面，英國富時100指數漲0.61%，德國DAX指數漲0.75%，法國CAC 40指數漲0.37%，義大利富時MIB指數漲0.47%，西班牙IBEX 35指數漲0.71%。

(時報資訊)