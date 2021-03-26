前檢察官詹昭書被控在新竹地檢署任職期間，收賄替溫泉業者、汙泥廠護航，前年詹男遭判處10年徒刑、褫奪公權6年定讞，他入獄服刑後，認為終審判決引用判例違憲，聲請釋憲，司法院大法官認沒有理由，決議不受理。

詹昭書在2009年任職新竹地檢署期間，收受溫泉業者提供的昂貴汽、機車代步，並佯稱能協助解決汙泥廠圍廠事件，利用自己輪值內勤之際，受理且主導案件偵辦，藉此索賄。

新竹地檢署、廉政署據報後展開搜索，拘提詹到案，訊後將他起訴並求處重刑，但新竹地院卻認定，證據不足證明詹昭書有利用職務，以欺騙手段讓張姓、何姓業者陷於錯誤而交付財物，判他無罪。

經上訴後，高院、更一審都改判10年徒刑，高院更二審認定詹男收取業者的利益有對價關係，構成利用職務上機會詐取財物罪，他的行為令全體檢察官蒙羞，將他判刑10年，經上訴後，最高法院駁回定讞。

詹昭書聲請釋憲，主張更二審合議庭組織，有違背憲法之疑義，最高法院將他判刑確定，所實質援用之法條及判例，有牴觸憲法之疑義，但司法院大法官認為，詹只是爭執法認事用法之當否，未具體指摘有何違憲之處，決議不受理。

(中時 )