中澳貿易戰迄今以來，大陸停止葡萄酒、煤礦等一系列澳洲產品進口，去年曾有報導，由於大陸向澳洲一系列的制裁，致使運送澳洲煤礦貨船在海上漂流許久，而如今，大陸似乎又找到了下個制裁目標，也就是每年向大陸出口額高達1.6億澳元的乾草。

根據外媒報導，2月底迄今，已經有28家澳洲企業的乾草出口許可證過期，據澳洲最大乾草出口商Gilmac總經理帕切特（Munro Patchett）表示，已經在約6個月前向大陸海關總署遞交申請新的5年出口許可證，「但至今為止，申請尚未獲准」。

帕切特還補充，有3家到2023年才會到期，目前仍然能夠出口，並且也沒像葡萄酒和牛肉般課徵關稅，這應該只是比較小的產業，他們正忙著做別的事情。

該報導稱，澳洲乾草的主要市場含日本、韓國和台灣，但由於大陸酪農業的快速成長，大陸每年進口約35萬噸的乾草，已成為澳洲乾草的最大出口國家，而澳洲隊大陸的乾草出口金額也高達1.6億澳元，意味著這次大陸限制出口恐對澳洲造成一定的重創。

該報導指出，大陸在先前曾多次稱從澳洲進口的乾草發現鼠類，因此外媒也推測，乾草很可能會成為中澳貿易戰的下一目標。

(中時新聞網)