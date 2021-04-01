在過去，華為僅用8個月的時間就坐上了全球手機市佔第一的寶座，而如今連前三都不見其身影，在大陸市場也逐漸被取代，有外媒指出，華為可能再也回不去曾經的領先地位了。

根據《CNN》報導指出，華為於周三（2日）坦言，由於美國限制設備商向華為出口關鍵的零組件，智慧型手機的業務的確遭遇難題。華為董事長胡厚崑在深圳的發布會上表示，由於美國帶有偏見的制裁，使華為手機海外銷售收入下滑。

該報導援引研究機構Gartner、Counterpoint數據表示，華為已不再具大陸市場的領先地位，更遑論在全球；只不過，相較2019年，華為2020年非手機類的產品，如筆記型電腦、平板等其他電子消費產品的銷售成長了65%。

近幾個月以來，華為在大陸的市場已被Oppo和小米取代，分別為大陸最大的智慧型手機製造商，以及全球最受歡迎的大陸手機品牌。

即使美國政府新舊交替，但很明顯的，對華為的態度依然沒有很顯著的改變，美國聯邦通訊委員會（FCC）也再度延續上一任政府的主張，指華為對美國國家安全構成威脅。

Counterpoint Research的分析師Varun Mishra預測，在短時間之內，華為很難再有起色，若美國的禁令不解除，很難看出有什麼方法能夠挽救華為的智慧型手機。

(中時新聞網)