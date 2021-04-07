預期全球經濟強勁復甦，渣打集團今發佈經濟展望報告，上調2021年台灣GDP成長率預估至4.4％；對全球經濟成長率預估也由原先的4.8％調升至5.7％，主要考量美國財政刺激措施，與疫苗施打進度皆有助提振全球經濟動能。然而，渣打集團仍提醒須留意不同地區與市場復甦力道不均的風險。

渣打集團東北亞區資深經濟學家符銘財表示，2021開年以來，台灣各項經濟活動表現蓬勃，重點出口市場陸續開放也有助刺激台灣成長，且全球對台灣科技產業出口需求預期也將維持強勁，加上全球疫苗如期施打與美國財政刺激措施等利多，因此將對台灣今年GDP成長預估從原先的3.3％上調至4.4％。內需方面，去年初政府推出的4,200億紓困預算可望將在今年持續支撐經濟表現，中美貿易僵局仍將帶動資金回流，而受惠於家戶收入與就業市場穩定，預估民間消費力道也將在今年反彈。

然而，渣打集團仍提醒相關潛在風險，成長基期低的效應在今年下半年將逐漸遞減。而在去年導致出口與製造業成長的一次性因素，包括遠距工作帶動的採購需求，或是企業在解封後積極重建庫存的「預防性」訂單，可能不會在今年重現。

星展集團資深經濟學家馬鐵英分享星展集團對2021年第二季經濟前景看法，認為多項指標顯示台灣2021第一季成長率為6％左右，表現強勁，這也讓台灣全年GDP成長可望達到5％。但由於疫苗接種進度緩慢，且美、中、台之間的關係難解，台灣經濟在短期或長期，仍面臨不同挑戰。

物價方面，通膨風險開始升溫，但目前仍在可接受的範圍內；央行面臨持續攀升的流動性緊縮壓力，綜觀上述因素，星展集團將台灣2021全年GDP成長預估自4.2％上調至5％；並將消費者物價指數（CPI）年增率預估自1％調整至1.5％。

(中時 )