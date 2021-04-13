美國食品藥物管理局（FDA）表示，嬌生公司（Johnson & Johnson）的新冠疫苗施打過程中，出現6起凝血症狀個案，目前全美已經施打680萬劑嬌生疫苗，已經向各州建議暫停施打，導致道瓊期指盤前走跌百點，美國勞工部則是公布美國3月消費者物價指數（CPI）表現，年增2.6％，核心CPI為年增1.6％，略優於市場預期，10年期美債殖利率回落。美股周二(13日)開盤下跌24.24點、以33,721.16點開出，隨後跌勢擴大至近百點，電動車大廠特斯拉漲近3%。

隨著美股開盤，道瓊指數下跌96.03點或0.28%、暫報33,649.37點；標普500指數下跌0.80點或0.019%、暫報4,127.19點；那斯達克指數上漲67.08點或0.48%、暫報13,917.08點；費城半導體指數上漲6.31點或0.19%、暫報3,264.64點。

4大科技巨頭開盤均上揚，特斯拉股價上漲20.56美元或2.93%、暫報722.54美元。台積電ADR股價上漲1.54美元或1.27%、暫報122.44美元；聯電ADR股價上漲0.30美元或3.22%、暫報9.62美元。

美國勞工部公布3月CPI，較上月上升0.6％，但較去年同期上升2.6％，前值成長1.7％。據原先道瓊預估，該指數的月成長為0.5％，年成長2.5％。核心CPI部分，3月較去年同期成長1.6％，預期成長1.5％，前值成長1.3％。

經濟學家表示，由於去年低基期表現，儘管通貨膨脹率看起來很高，但許多經濟學家以及聯準會的政策制定者預計，這種成長是暫時的。4月份也可能會出現急遽上升的數據，但隨著對照的數據較糟的月份過去，該數字應會減少。10年期美債殖利率盤前一度觸及1.7%，但在數據公布後回落，顯示市場正在消化最新通膨率表現所帶來的影響。

(中時新聞網)