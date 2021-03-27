社群當道，擁有什麼能力的小編才能縱橫職場「出頭天」？高雄市政府青年局與國立高雄大學共同辦理「社群網絡管理師」培訓課程，要幫小編們增進技能「出頭天」，吸引破百位青年報名「擠破頭」，最後篩選出30位學員參與培訓，多數為現職於企業之小編，27日於高雄大學舉行開訓典禮，現場反應熱烈。

青年局副局長顏己喨表示，社群媒體行銷已成為各大品牌、企業在規劃行銷策略時，不容忽視的區塊，透過即時的傳播訊息及與顧客互動，更容易建立良好的品牌形象，因此青年局希望培養現職小編，或是未來有興趣投入行銷領域的青年，提升職場能力。

青年局表示，培訓課程結束後，學員可參加由青年局與台灣社會網絡學會舉辦之「專業社會網絡管理師」認證考試，通過考試者，將可取得認證證照，提升就業競爭力。

「社群網絡管理師」培訓課程內容涵蓋行銷文案設計、顧客互動、影片及圖片拍攝與後製、直播技巧、廣告投放、流量優化、資料分析等完整面向，讓小編所需能力專業化、有效化。

高雄大學社會網絡創新中心主任楊書成說，網路行銷是許多新創企業曝光的重要管道，也是消費者接觸企業的第一線，透過培訓課程，可以讓小編精進各項本職學能，進而十八般武藝樣樣精通。

培訓課程預計開辦三梯次，6月及8月將開辦第二及第三梯次，課程完全免費，講師陣容堅強，歡迎有志從事網路行銷工作的青年踴躍報名參加，開課資訊請洽青年局網站或電洽(07)5919326陳小姐。

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