台北捷運共有6條主線131個營運車站，是大多通勤族必搭乘的交通工具，不過今(27日)就有網友發文指出，他身邊已經出現過好多案例將「中山國小」及「中山國中」這2站搞混，貼文發出後不少網友點頭如搗蒜認同，「站名的確不友善外地人」。

原PO在PTT上發文分享，他已經聽過身邊好幾個案例把中山國小及中山國中這2站搞混，「約中山國中站見面，結果跑去中山國小站；問怎麼去中山國小，結果案內到中山國中站...」連台北人都會搞錯，讓他認為這2站的命名有點失敗。

貼文發出後不少網友有同感的回應，「名字太像，對外地人不友善」、「我也搞不懂，為何用中山國小站不用林森民權站」、「我覺得要改名的應該是中山國中站，根本有段距離」、「以前真的有遇過人搞錯在問路的」、「台電大樓與科技大樓也搞混過」、「外地人搞錯很多，有次在晴光夜市被問路說中山國中怎麼走」。

據了解，中山國小站是在中和新蘆線上，副站名為晴光商圈，而中山國中則是在文湖線，兩段位置距離相差甚遠，因此有一批網友認為將這2站搞混太誇張，肯定不是在地人，「兩條不同線耶，會搞錯的大概很少搭捷運吧」、「台北人最好不會分啦，一定是外地人」、「沒在坐捷運或路痴才會搞錯，那幾個位置差蠻多的」、「國小跟國中站名差這麼大，還在不同線上」、「搞錯的是假台北人吧」。

(中時新聞網)