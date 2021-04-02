台中市政府警察局保安大隊特別購置米灰色戰術服裝，除公發藏青色警察制服之外，保大特勤中隊的「戰術服裝」更讓人耳目一新，其中「多地形迷彩」服裝，具有更高的延展性及靈活度，便於因地制宜進行偽裝，混淆嫌犯視覺，攻堅時更能手到擒來，迅速、安全地制伏歹徒，順利達成任務。

日前台中市政府警察局與台中捷運公司，在捷運綠線市政府站進行反恐維安暨多重災害演練，保安大隊長王子雄與霹靂特勤中隊員，身著米灰色戰術服裝，共同參與演練，被在場眼尖的民眾發現直呼：「戰術服裝的人員，又酷又帥！」，好奇詢問所屬單位。

保安大隊公開亮相的「多地形迷彩」服裝，具有更高的延展性及靈活度，便於因地制宜進行偽裝，混淆嫌犯視覺，攻堅時更能手到擒來，迅速、安全地制伏歹徒，順利達成任務。

保安大隊長王子雄表示，霹靂特勤中隊除了負責平日巡邏勤務外，在線上立即破獲案件的績效評比中也是常勝軍。臺中地檢署、法院如有重要服刑人員或重刑犯也需特殊武裝警力配合押送，且支援各分局執行刑事案件攻堅勤務，維護台中治安一大利器、打擊犯罪特殊部隊及第一線反恐警力。

(中時 )