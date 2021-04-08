由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的《天堂REMASTERED》（以下簡稱《天堂Ｒ》），今(8)日正式大改版，全新地域【魯因城】將一舉滿足玩家探索新地區、高效練功、高效打寶等願望！同步放送四大好禮，滿足活動條件即可獲得「(活動)殷海薩的加護(7日)」最多5個、「龍之鑽石(刻印)」最多250顆，及兩個自選禮包，包含紫武、龍甲、10倍經驗值道具！此外，官方正式公告【天堂寶物拍賣場】即刻開放，新創角色完成任務，即可獲得「拍賣幣」競拍多種高階武器裝備。更多最新改版資訊，將於改版網頁持續釋出，敬請鎖定。

「魯因城」新城鎮、新地圖、新副本正式問世！兩種新飾品同步開放！

全新地域【魯因城】即日起正式對天堂勇士們開放！勇士們可盡情探索瀰漫神秘氣息的新城鎮「魯因城村莊」，並在新地圖「受詛咒的礦山」享受練功效率極速快感！此外，副本地圖「龍的棲息地」，更是萬眾期待的打寶聖地。本次改版將開放兩種全新飾品「浴血耳環」及「狂瀾項鍊」，相對原本《天堂R》遊戲中往往單一飾品只能具備一種能力值屬性，這兩種飾品能隨時根據玩家的職業群，提供最適合的能力值提升！「浴血耳環」可在「受詛咒的礦山」狩獵全新怪物機率性獲得！現在就回到《天堂R》，體驗全新飾品的震撼吧！

《天堂REMASTERED》新地域魯因城開放

歡慶大改版！四項好禮、完成指定條件輕鬆領！

即日起至5月13日，遊戲橘子帳號綁定beanfun!玩家，於指定週期內連續登入滿60分鐘可獲得「(活動)殷海薩的加護(7日)」，在加護狀態下，玩家可獲得經驗值加倍的效果，以及狩獵時皆有機會額外獲得道具、活動期間最多獲得5個，持續35天盡情打寶。

隨著【魯因城】推出，官方宣告即日起至4月22日以前，透過官網活動頁加入官方[email protected]帳號可獲得見面禮「麥特斯精心製作的菜餚*10」，有登入遊戲的團員皆可獲得龍之鑽石，而成功登入遊戲的團員達指定人數，團長還可獲得「龍之鑽石(刻印)」最高250顆；所有新創角色，將自動獲得「新秀衝等」挑戰資格，活動期間達最高等級玩家，可獲得衝等冠軍獎勵10萬樂豆點；立即揪團衝等、獎勵翻倍、團體衝等冠軍獎勵10萬樂豆點！找齊過去天堂戰友、隨著新地域開放建立新勢力，問鼎成為《天堂R》霸主！。

《天堂REMASTERED》抱團活動

不只新創角色的玩家有好禮可拿，即日起至5月21日，擁有國際服帳號的玩家，都能在活動頁參加「好禮四選二」好康放送活動，根據自身需求，從四項禮包中，自由選出兩項帶走！

※ 回憶的妖魔魔杖箱子

可獲得高階紫武「妖魔魔杖(武器)(活動)」9選1、稀有「魔杖(防具)(活動)」盔甲12選1。（本次發放活動武器、防具，強化失敗不會消失，在活動期間強化至武器+9以上/防具+7以上，更可轉換為永久刻印裝備！）

※ 魯因的騎士團組合包

可獲得全套過安定值+2的武器與防具，包含「+8騎士團武器」、「+6騎士團裝備6件組」，以及「騎士團的魔法娃娃」、「英雄的變身戒指」。

※ 魯因的成長組合包

可獲得兩項經驗值道具，包含「魯因的加護」(Lv.87以下10倍經驗值)、「狩獵場圖鑑BOOSTER」，及「等級達成箱子」。

※ 魯因的加速組合包

可獲得「神速的長靴(活動)」、「米索菲亞肩甲」、「黃金的脛甲」。

「天堂拍賣場」改版後開放、蒐集改版任務貨幣，週週限時標高階寶物！

《天堂REMASTERED》英雄召集禮

免費獲得稀有寶物就趁現在！改版後新創角色可以透過活動網頁登入角色，只要達成活動任務條件，即可獲得拍賣幣，拍賣幣除了可以兌換「龍之鑽石(刻印)」、「純白萬能藥(EXP)」等消耗品，還可以競拍多樣高階「+6飾品」及「+5屬性臂甲」等等。以上活動內容以官網公告為準，請持續鎖定《天堂R》官方網站消息。

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