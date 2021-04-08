只是剪個腳趾甲破皮，竟然嚴重到要鋸掉？大陸杭州一名43歲男子，日前剪腳趾甲不慎破皮，因為沒有及時就診，最後腳趾整個潰爛不保。

根據《搜狐》報導，這名男子在29歲那年，某次體檢測出血糖過高，後來確診為2型糖尿病，醫師建議他要長期吃藥控制，但男子把話當耳邊風，直到日前，他從外地出差返家，覺得走路腳有點痛，按摩後不但沒有好轉，反而疼痛加劇，甚至發高燒。男子趕緊到醫院檢查，赫然發現大腳趾內側有一個米粒般大小的傷口，現在已經結痂了，他才想起來，自己前幾天剪腳趾甲時，不小心剪到破皮，但沒有特別在意。

男子現在一刻都不敢耽擱，立刻請假就醫治療，當時他的右腳大腳趾已經腫得像個熟透的大草莓，景象十分嚇人，醫師趕緊為他進行清創，手術時流出大量膿液，而且已經爛到了骨頭。經過治療後，男子進行大腳趾截肢術，所幸及時治療，保住了腳掌。

男子剪腳趾甲破皮，到最後整個大腳趾截掉。（示意圖／翻攝自Pixabay）

為何一個小小的傷口，演變到最後會需要截肢呢？醫師表示，糖尿病足是糖尿病的主要併發症之一，是一種疑難、危重、致畸、致殘、致死的疾病，由於糖尿病患者存在微循環障礙，傷口不容易癒合，因此容易導致組織壞死、潰瘍和壞疽，甚至死亡。

糖尿病患者除了要長期用藥、監測血糖外，還要格外注意做好足部護理，像是穿新鞋前應檢查鞋內是否有異物，修腳趾甲要採取平剪，不要用化學製劑清除雞眼和胼胝，還要每天檢查足部，看看皮膚是否存在乾燥、皺裂、擦傷、潰瘍等，以預防感染。

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(中時新聞網)