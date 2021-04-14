一名家住新北市的連姓男子，13日凌晨夥同大批友人，前往宜蘭尋仇，並將仇家王姓男子押回汐止樟樹路一棟大樓內囚禁並輪番毆打凌虐，宜蘭分局獲報後前往攻堅救人，破門後現場5名嫌犯四處逃逸，肉票則全身是傷奄奄一息，警方逮捕5嫌，但主嫌連男及其餘4嫌則趁亂逃逸後在晚間落網，連姓主嫌這時才向警方表示黃姓同夥跳樓逃逸，警方從回現場搜尋，赫然發現黃嫌已經陳屍在二樓陽台，目前正進行偵辦中。

9惡煞擄人囚禁凌虐遇警攻堅，1名嫌犯竄逃後，從六樓跳樓，結果摔落在二樓陽台慘死。(戴志揚翻攝)

據了解，王姓男子疑似與連男有嫌隙，於13日凌晨，在宜蘭遭連姓男子夥同至少9名友人毆打後並將王男押回汐止拘禁。

9惡煞擄人囚禁凌虐遇警攻堅，1名嫌犯竄逃後，從六樓跳樓，結果摔落在二樓陽台慘死。(戴志揚翻攝)

據了解，王姓男子遭王嫌等9人押走後，友人立刻向宜蘭縣警方報警，宜蘭分局偵查隊幹員報請檢察署指揮後，一路調閱監視器，發現嫌犯將肉票囚禁在汐止區樟樹二路一處大樓內，於是執行攻堅。

當警方全副武裝破門而入時，發現17歲陳姓少年等5嫌在場，立刻將嫌犯等控制，但連姓主嫌等4人則是趁亂逃逸，王姓肉票遭到輪流毆打後滿身傷，包括頭部、雙腳有撕裂傷。

當警方將嫌犯及肉票帶回宜蘭偵辦後，轄區汐止分局社后所於昨(14日)晚間8點多接獲線報，表示連嫌等3名已返回住所，於是又派員前往將連姓主嫌等3人逮捕到案。

但是回到派出所後，連姓主嫌才向員警表示，凌晨警方攻堅時他們忙著逃亡，過程中一名黃姓同夥在6樓跳下墜樓，員警立刻派人前往查看，果然發現黃嫌摔落於2樓後陽台，已無生命跡象。

警方表示，連姓主嫌等8人已由宜蘭分局帶回偵辦。另黃姓死者墜樓則由汐止分局進行調查。

(中時新聞網)