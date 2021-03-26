大眾運輸是許多人仰賴的通勤工具，一名網友分享，自己觀察到每次搭乘台北的公車，不管路程怎麼搖晃，公車上的女孩們總是可以站得穩穩繼續滑手機，不受任何影響，反觀自己即使抓緊，也都感覺快飛出去，這奇景讓他大開眼界，更好奇是怎麼辦到的，而貼文發出後不少網友回應，很有可能是因為「從小搭到大」。

原PO今(26日)在PTT上發文指出，自己偶爾會搭台北的公車，但每次只要碰到紅燈，司機準備踩煞車時都會被甩到旁邊去，就算他拉著把手或靠著柱子，搖晃程度對他來說還是太大，不過他發現，「整台車只有我用盡力氣在抓住固定物，來維持平衡」。

接著說明，他每次搭公車，車上的女孩們都不用抓任何支撐物，還是可以站得穩穩的，一邊滑手機不受任何影響，對比自己每次都是緊緊抓著公車拉環，「我可是即使緊緊抓著，每次公車煞車，我還是差點飛出去」，讓他相當好奇，為何公車上的女孩們不擔心會跌倒，還可以一派輕鬆的滑手機。

貼文發出後引起不少網友討論，大多人都觀察到這現象，紛紛回應很可能是從小開始搭，已經習慣這樣的搖晃程度，「從小練到大啊，基本技能」、「從小養成啊」、「從小訓練啊，台北公車司機那麼多拓海」、「從小訓練+1，而且同一路線有兩家營運，還可以看趕不趕時間，挑平穩車還是拓海車，拓海車是趕時間的好選擇」。

(中時新聞網)