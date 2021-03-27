長榮海運的巨型貨櫃輪「長賜輪」擱淺蘇伊士運河後，多國專家齊聚當地，嘗試協助其脫困，荷蘭「Boskalis」公司執行長伯多斯基（Peter Berdowski）26日表示，長賜輪「有機會於下週初脫困」。

先前派遣救援團隊前往埃及的荷蘭「Smit Salvage」海上救助公司，其母公司便是「Boskalis」公司。伯多斯基在荷蘭時事電視節目「Nieuwsuur」中表示，雖然長賜輪的船頭陷入泥沙中，船尾卻沒有完全被卡住，因此有機會從後面將船拉出；且27日潮位將上漲50公分，再加上2艘大型拖船預計週末抵達，各方配合之下，有機會讓長賜輪於下週初脫困。

一名不願具名的蘇伊士運河管理局（SCA）官員告訴《美聯社》（AP），當局計畫利用滿潮開始退去時的拉力，於27日進行2次嘗試。伯多斯基補充，若這次行動失敗，救援團隊將卸下數百個長賜輪搭載的貨櫃，以減輕重量，讓船隻更容易移動。團隊已提前調來起重設備做準備。

不過長賜輪日本船東「正榮汽船」承認，卸除貨櫃的舉動將「耗時數天」，因為不只需要裝有起重設備的船隻，更需要大量駁船，用於裝載卸下的貨櫃。蘇伊士運河管理局（SCA）主席拉比耶（Osama Rabie）也在記者會中表示，希望不必卸下長賜輪所搭載的貨櫃，就能成功讓其脫困。

不過正榮汽船社長（董事長）檜垣杏人強調，長賜輪的動力部位應未受損，船頭擱淺的部分也沒有出現漏水的情況，船體受損輕微，沒有沉沒的危險，且脫淺後應能立刻恢復獨立航行能力，將先全力完成脫困，之後再來檢討事故發生的原因。

(中時新聞網)