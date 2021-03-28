台南一名幼兒園老師在個人IG發布動態，內容竟是一名小朋友上半身赤裸、只穿一件短褲的照片，該名老師嗆「叫你換件衣服像要你的命，不想穿就不要穿」。儘管時間已逾兩年，仍被同為幼兒園老師的網友截圖於今日發布，引起家長廣泛討論。

日前才爆出台北一名幼兒園老師在IG嫌棄小孩「智障日常」，掀起軒然大波，該名老師慘遭開除，最後出面道歉。今天又有網友在臉書粉專「靠北幼稚園」分享，台南一名幼兒園老師同樣PO出小孩照，並附上「戶外教學好吵！真的有噪音厭煩症」、「你們就爽爽吃、爽爽玩，哪天就過勞死」等字句。

其中一名小朋友上半身赤裸，被他點名「洗個點心盤變成洗衣服，叫你換件衣服像要你的命，不想穿就不要穿，哼哼哼」。雖然這些動態PO文時間已超過兩年，但同為幼教老師的網友看不過去，仍選擇公開，「真的覺得很可惡，幼教老師已經生存不易了你知道嗎？為什麼要出來當老鼠屎！」

小朋友的半身裸照被公開，網友質疑該名老師嚴重不適任。（翻攝靠北幼稚園臉書）

原PO表示，他希望台南這位侮辱小孩的老師能早日悔改，畢竟再這樣下去，家長只會釘死老師，老師們更難生存。

網友憤怒地說，「這名老師真的不適合當老師」、「小孩好動或吵鬧很正常吧，無法忍受怎麼擔任幼教師」、「實在太可惡了！小孩子無辜」、「你不想做就別做，家長的寶貝被你糟蹋」。

有網友好奇，兩年過去了，這名老師目前還在任教嗎？有沒有人可以更新資訊，看看園方怎麼處置，萬一老師依然我行我素，總不能讓他繼續在幼兒園工作吧。

(中時新聞網)