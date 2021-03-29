【旅遊經洪書瑱報導】

每年亞洲美食盛事之一2021「亞洲50最佳餐廳」日前正式揭曉，綜觀這一次名單，以香港總數 11 間上榜餐廳領先，而且榜首也是由香港地道粵菜餐廳大班樓奪下，這也是香港的餐廳首次拿下冠軍，大班樓還同時獲封「亞洲最佳餐廳」和「中國最佳餐廳」稱號。香港獲美食之都稱號當之無愧。除了香港11家外，其次日本9家，含東京7家、大阪1家、福岡1家；新加坡8家；泰國曼谷6家；台灣5家、首爾4家等！其中台灣上榜含MUME（第15名）、RAW（第21名）、logy（第24名）、JL Studio（第26名）、祥雲龍吟（第45名）；而logy為首次入榜。

而此次大贏家可算是香港，大班樓於2009 年開業，以精挑細選的食材及專注於烹調充滿地道風味的粵菜而聞名的，自2013年首次入選以來，一直都是「『亞洲』50最佳餐廳」榜單的常客。而且，大班樓更於2019年首次在「『世界』50最佳餐廳」名單亮相，名列第41位。除了大班樓外，香港新上榜餐廳Mono (第44位)，以及兩間重新上榜的餐廳Caprice (第28位) 和Ta Vie旅 (第38位)。另外，在獨具創意的行政總廚鄭永麒 (Vicky Cheng)領軍下，香港的 Vea (第16位) 成為本年度「待客藝術獎」得主。其餘上榜的香港餐廳包括：Neighborhood (第17位)、Belon (第25位)、8½ Otto e Mezzo Bombana (第33位)、Amber (第37位)、龍景軒 (第47位) 以及家全七福 (第48位)。

2021年度「亞洲50最佳餐廳」香港餐廳獲選名單：

●香港大班樓（第1位）●Vea（第16位）●Neighborhood（第17位）●Belon （第25位）●Caprice（第28位）●8½ Otto e Mezzo Bombana （第33位）●Amber （第37位）●Ta Vie旅 （第38位）●Mono（第44位）●龍景軒（第47位）●家全七福（第48位）

台灣去(2020)年4家入榜，今年新增一家。台灣名次最高MUME以第15名蟬聯台灣最高排名，列為米其林一星；而首次入榜為logy，一舉躍進第24名，為米其林二星；而值得一提的是，｢個人獎項｣，是由來自新加坡、任職台北態芮餐廳（Taïrroir）甜點主廚的Angela Lai（賴思瑩），獲得亞洲最佳甜點主廚肯定。

2021年度「亞洲50最佳餐廳」台灣餐廳獲選名單，以及《臺北臺中米其林指南2020》星級推薦！

●MUME（第15名）；米其林一星。●RAW（第21名）；米其林二星。●logy（第24名）；米其林二星。●JL Studio（第26名）；米其林二星。●祥雲龍吟（第45名）；米其林二星。

※.2021年度「亞洲 50 最佳餐廳」獲選名單：

製表：洪書瑱

另外，上海Obscura餐廳的主廚兼聯合創辦人，譚綺文（DeAille Tam）則榮獲2021亞洲50最佳餐廳頒發亞洲最佳女廚師獎。相關2021年度「亞洲50最佳餐廳」榜單，可至活動官網查詢！

(中時新聞網)