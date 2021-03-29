十銓(4967)持續攻電競領域，宣布旗下T-FORCE品牌成功打造出DDR5超頻記憶體，並第一時間送樣ASUS、ASRock、MSI、GIGABYTE等四大板廠相關部門進行超頻能力測試合作，可期待在DDR5時代來臨的第一時間，十銓科技產品與四大板廠即有完整的相容性。

十銓針對新世代DDR5記憶體的推動十分積極，在完成標準型DDR5 U-DIMM及SO-DIMM並與板廠合作驗證後，宣布進程有上述的新突破。DDR5超頻記憶體在升級PMIC後擁有更大幅度的電壓調整空間，開發階段進入到超頻後，此PMIC可提供2.6V以上的電壓增加記憶體高頻驅動能力。

在DDR5以前的世代，電壓轉換是由主機板控制，而進入到DDR5後將元件移至記憶體本身，電壓轉換將由記憶體處理，不僅減少電壓損耗，還可減少雜訊產生，讓超頻空間相比於過去能擁有更大幅度的提升，帶來更強大的運算能力。

(時報資訊)