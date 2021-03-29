就讀台北市西松國小四年級的男學生敏睿，同時也是學校田徑隊的選手，但他卻不像一般選手留著清爽的短髮，反而蓄了一頭長髮，原來他看到姊姊捐髮幫助癌友，覺得很有義意所以也跟進，捐出留了快2年的頭髮。

癌症連續38年蟬聯國人十大死因首位，根據國健署癌症登記資料顯示，2017年度癌症發生人數已高達11萬1684人，相較2016年發生人數新增5852人，平均每4分42秒就有一人罹癌。

台灣癌症基金會不只提供癌友在治療和照護上的關懷與服務，更長期提供癌友「醫療級假髮」免費借用，幫助癌友在治療過程中能更自信地面對外界，降低因掉髮而造成的身心負擔。

在這次捐髮活動中，敏睿是其中一個參與者。由於田徑隊每天早上都要進行訓練，因此練習時敏睿必須先戴上髮箍、紮起馬尾才能練習跑步，但是他不覺得麻煩，反而用開朗的心情去看待因蓄髮而發生的每件事情，像是留髮過程中最容易被人誤解成是女生，尤其當他上完廁所走出來時，很容易誤導別人以為自己走錯廁所了。

這次敏睿捐出留了快2年的頭髮，他說：「希望他的捐髮可以幫助癌友走出生命中的黑暗，未來想要用自己小小的力量，邀請大家一起來加入捐髮的行列。」

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，一頂「醫療級假髮」市價動輒要上萬元不等，對於治療中的癌友是一筆不小的支出，為了減輕癌友的經濟負擔，基金會長期提供癌友「醫療級假髮」免費借用服務，希望可以陪伴癌友找回治療的動力與信心，順利完成療程邁向康復之路。

一頂「醫療級假髮」約需5至8束頭髮，且每年製作需求頂數約1000至1200頂，每頂製作經費需要3500元才可以完成製作，因此台灣癌症基金會邀請國人響應「一起來．揪捐髮 暨 募集假髮製作經費」計劃，號召民眾一起來揪捐髮！捐髮條件：「30公分以上」、「不燙不染」。

(中時 )