房地合一稅2.0修法有進展，立院財政委員會29日審查所得稅條例修正草案（房地合一稅2.0）、完成初審，藍綠對政院版溯及2016年後取得房地、預售屋與境內法人等納入房地合一稅2.0皆無異議。

不過，綠營希望房地合一稅2.0上路日期由政院訂定，藍營則希望自總統公告後立刻施行，藍綠對此未有共識，因此仍待黨團協商程序，若黨團協商程序走完將進入立院二三讀。

若比較院版草案與初審通過房地合一稅2.0版本，僅所得稅法第24-5條部分有差異，綠營立委吳秉叡提出臨時動議，將房地合一稅子法規的個人非自願賣屋、營利事業與建商合建分屋等情況所適用稅率訂在母法中，其他皆與院版相同，而所得稅法第126條的上路日期則是政院版與藍營版送黨團協商。

財長蘇建榮表示，因應實價登錄2.0自今年7月上路，行政院會視整體情況來決定房地合一稅2.0適合的上路日期，例如作業要點需要兩個月準備時間，加上還要跟內政部做預售屋資料接軌，希望能保持一點彈性。

財政委員會藍營召委曾銘宗指出，藍營是不希望有所謂房地合一稅2.0上路前的逃命潮，但現在走入黨團協商階段，有可能會耽擱到一些時間，仍盼早日達成共識、進入二讀。

財政委員會綠營召委郭國文表示，其實房地合一稅2.0法案朝野在大部分都已經達成一定共識，而且法案三讀後到上路時間僅剩幾個月，其實逃命潮也不會太長，只是需提高到院級會議來做通盤評估，還是由政院訂定施行日期較適合。

(工商 )