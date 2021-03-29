下游需求強勁，加上季節性因素，中國大陸水泥、熟料價格繼續攀升，年後至今，部分地區已4度調漲，漲幅近20%，西進水泥廠台泥（1101）、亞泥（1102）大陸各廠的出貨量都已超過9成。市場預期，西進水泥廠大陸地區今年上半年營運貢獻度，在2020年上半年基期較低下，應會有2位數的成長。

根據大陸當地的「數字水泥網」統計，上周，長三角地區，已進行今年以來的第四次調漲，年後至今，每噸已調漲了100元人民幣。

在長三角、華南及西南地區都有水泥廠的台泥指出，大陸各地持續輪流錯峰生產，供給側改革成效良好。加上隨著需求不斷提升，水泥廠庫存已低於過去兩年同期水平，春節過後，大陸各廠的發貨量持續提升。

台泥在華東、華南等地的水泥廠產線，上周的發貨量都已達到90%以上。

西進水泥廠指出，全球海運費用大幅上漲，大陸進口水泥熟料對當地市場衝擊減輕，有利於大陸水泥和熟料供需平衡，水泥價格自然有上漲空間。

台、亞泥分析，在各項有利條件促使下，大陸水泥市場這波價格的上漲趨勢，應可延續到5月上旬。

另一方面，亞泥認為，中長期來看，中國大陸當地推動的節能減排、碳中和、碳交易等政策，對水泥的供給面，有抑制增加的作用，這也有利現有高端水泥廠未來的營運前景。

台、亞泥指出，從今年以來大陸水泥市場價格調漲的幅度及趨勢，當地的產業環境，有利水泥廠今年營運的成長。

由於2020年因受疫情影響，當年上半年的營運基期較低，可以預期，台、亞泥2021年上半年，大陸市場的貢獻度一定會比去年同期有較大幅度的成長。

(工商 )